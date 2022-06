Cmentarz, który znajduje się w Trzcielu przy ulicy Granicznej został przejęty przez samorząd gminy. Co ciekawe, do tej pory należał do parafii w Miedzichowie, która leży już w diecezji poznańskiej. – Obie strony , i my i parafia, są z tego zadowolone – zapewnia Jacek Ignorek, sekretarz gminy Trzciel.

Przejęcie cmentarza odbyło się na zasadzie wymiany. Diecezja poznańska przekazała gminie Trzciel działkę z cmentarzem, a przejęła w zamian grunty rolne w Lutolu Mokrym.