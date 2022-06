Nowa trasa pieszo-rowerowa powstała w gminie Szprotawa. To ponad 10 kilometrów szlaku przez lasy i pola, aż 12 miejsc odpoczynku, nowy parking turystyczny z wiatą, stołem i ławkami. Do tego tajemnicze miejsce „Pod Krzyżem Plisaka”, związany z wojennymi skarbami Pałac Borowina, niedawno odkryty Kamień hrabiego Stoscha i punkty widokowe. W zapleczu trasy kryją się historyczny „Dąb Śniadaniowy”, Stawy Międzyleskie i ruiny domku myśliwskiego.

Urząd miejski w Szprotawie, Nadleśnictwo Szprotawa i Towarzystwo Bory Dolnośląskie zakończyły urządzanie nowej trasy, służącej promocji walorów Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Potok Sucha”. Zaprojektowali ją Maciej Boryna, Jan Ryszawy i Aniela Cichalewska.

Pętla została tak pomyślana, by można było do niej włączyć się z kierunków Dzikowic, Borowiny, Długiego i Międzylesia. Ze Szprotawy przez Henryków i Wiechlice dotrzemy do parkingu leśnego „Pętla Wiewióra” pod Dzikowicami. Tak samo łatwo zjedziemy z drogi wojewódzkiej 297.

Ogromną pracę przy powstaniu nowej atrakcji turystycznej pod Szprotawą włożyli wolontariusze, leśnicy, urzędnicy miejscy i innym. Mieszkańcy uzyskali nowe miejsce do podtrzymywania kondycji, a turyści będą poznawać atrakcje gminy. Po otwartej w ubiegłym roku ścieżce przyrodniczo-leśnej „Potok Sucha”, to kolejne przedsięwzięcie związane z nowo utworzonym obszarem ochrony przyrody.

inf. Maciej Boryna – UM Szprotawa