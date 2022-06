Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze otrzymał tzw. status diamentowy, czyli najwyższą ocenę ekspercką przyznawaną za maksymalne skrócenie czasu ratowania życia i zdrowia osób po udarach. Dzięki współpracy pogotowia ratunkowego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Neurologii i Zakładu Diagnostyki Obrazowej średni czas takiej akcji to ok. pół godziny, a rekordowy wynik wynosi niewiele ponad kwadrans. Jak udało się osiągnąć taki wynik i co to oznacza dla pacjentów udarowych – o tym będziemy rozmawiać z Piotrem Rozpędowskim ze szpitalnego SOR-u w Zielonej Górze. W programie będzie też kilka słów o prostacie z okazji obchodzonego wczoraj Ogólnopolskiego Dnia Świadomości Raka Prostaty.