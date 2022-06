Zmiany w pierwszoligowym zespole piłkarzy ręcznych Trójki Nowa Sól. Z drużyną pożegnał się Norbert Buda, ale do nowosolskiego zespołu przychodzi Samuel Chomenko. To wychowanek Chrobrego Głogów, który ostatnio występował w zielonogórskim AZS-ie. Szkoleniowiec Trójki Alan Raczkowiak jest zadowolony z pozyskania nowego gracza, a nam mówi także o przygotowaniach do kolejnego trudnego sezonu: