Dość regularnie mieszkańcy Nowego Gorzycka w gminie Pszczew otrzymują komunikat o czasowej nieprzydatności wody do spożycia. To bardzo uciążliwe, ale także irytujące. Mieszkańcy domagają się od gminnego samorządu reakcji i liczą na to, że będą mieć regularne dostawy bieżącej wody o dobrych parametrach. – To problem długoletni, ale sytuacja się zmieni – mówi Józef Piotrowski, wójt gminy Pszczew.

Budowa wodociągu do Nowego Gorzycka kosztować będzie około 400 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.