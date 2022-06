W II turze wyborów parlamentarnych we Francji koalicja prezydencka zdobędzie od 205 do 235 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, zaś koalicja lewicy Nupes od 170 do 190 mandatów – wynika z sondażu instytutu Elabe -SFR-Express.

Na trzecim miejscu plasuje się Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen z wynikiem od 75 do 95 mandatów.

Sondażowe wyniki wyborów wskazują, że koalicja prezydencka nie zdobędzie większości bezwzględnej, tj. 289 mandatów w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, a prezydent Emmanuel Macron będzie zmuszony wchodzić w koalicje z pozostałymi ugrupowaniami lub stworzyć rząd kohabitacyjny – wskazują komentatorzy.

Analitycy zwracają uwagę na bardzo doby wynik partii Marine Le Pen, która w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2017 r. zdobyła zaledwie 8 mandatów, a obecnie osiągnęła historyczny wynik, stając się drugą siłą opozycyjną w izbie niższej parlamentu.

Natomiast szacunkowe wyniki sondażowe instytutu Ifop wskazują, że koalicja prezydencka zdobędzie od 210 do 250 miejsc w izbie niższej, natomiast koalicja Nupes od 150 do 180 mandatów. Zjednoczenie Narodowe może liczyć na od 80 do 100 deputowanych, a Republikanie – od 60 do 70.

Frekwencja wyborcza szacowana jest na poziomie 46 proc.