Prawie 100 mln zł w ciągu dwóch lat trafiło do Gorzowa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Działacze Prawa i Sprawiedliwości mówili dziś o inwestycjach w mieście, których nie można by rozpocząć, gdyby nie rządowe dotacje z Polskiego Ładu.

W ubiegłym roku, podczas pierwszego rozdania pieniędzy z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do Gorzowa trafiły prawie 34 mln zł. 5 mln zł na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego i 28 mln 900 tys. zł na budowę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Mówi poseł, Elżbieta Płonka:



W tym roku Gorzów otrzymał dotację w wysokości 65 mln zł. Ponad połowa środków będzie wykorzystana na realizację pierwszego etapu budowy północnej obwodnicy miasta. Zdaniem przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Tomasza Rafalskiego, bez tej dotacji inwestycja byłaby trudna do zrealizowania:



30 mln zł dotacji z drugiego rozdania z Programu Inwestycji Strategicznych pozwoli rozpocząć kolejną dużą inwestycję drogową w mieście – przebudowę ul. Kosynierów Gdyńskich. Mówi radna Alicja Burdzińska:



– Takiego programu jak Polski Ład jeszcze nie było – mówi europoseł Elżbieta Rafalska.



W sumie w ramach drugiego rozdania Programu Inwestycji Strategicznych do województwa lubuskiego trafi prawie miliard złotych.