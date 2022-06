Na skrzyżowaniu Lotników, Artylerzystów i Broni Pancernej w Żarach powstanie rondo. To miejsce bardzo obciążone ruchem, gdzie wyjazd z ulicy podporządkowanej jest bardzo trudny. Usytuowane tam markety, bliskość targowiska, a także ZUS, komendy policji i dworca autobusowego powodują wzmożony ruch pojazdów i pieszych. – To ulica powiatowa więc uznaliśmy, że zbudujemy tam rondo, które usprawni ruch. Oczywiście uzgodniliśmy to z władzami miasta – informuje Małgorzata Issel, wicestarosta żarska.

Przypomnijmy, że wcześniej starostwo powiatowe w Żarach wyremontowało aleję Wojska Polskiego, wybudowało rondo na skrzyżowaniu Wieniawskiego, Lotników i Moniuszki z remontem wiaduktu w ciągu ulicy.