W Słubicach przedstawiono plan tegorocznych imprez letnich. Tradycyjnie, będą one uwzględniać propozycje sąsiedniego Frankfurtu nad Odrą. Organizatorzy ujęli to nawet w nazwie, przygotowując Lato Kulturalne w Dwumieście. – Uznaliśmy, że podobnie, jak przed pandemią, powinniśmy organizować w obu miastach imprezy, które się uzupełniają, a nie ze sobą rywalizują – tłumaczy Przemysław Karg, dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Inauguracja w pierwszy weekend lipca Miejskim Świętem Hanzy w Słubicach. Wśród gości: Mrozu, Sara James, Ronnie Ferrari, Golec uOrkiestra. Święto Hanzy we Frankfurcie będzie tydzień później, a wystąpią m.in. Fools Garden, czy Rednex.

Kolejny weekend to duża dawka muzyki elektronicznej, a sympatycy muzyki poważnej będą mogli brać udział w koncertach Brzmienia lata. W sierpniu zaś warsztaty No Borders, na których pojawi się m.in. Mery Spolsky. Na zakończenie wakacji natomiast koncert muzyki filmowej.