W drugiej edycji rządowego programu Polski Ład, gmina Trzebiel otrzymała dofinansowanie do budowy wodociągu w Chwaliszowicach oraz wodociągu na ulicach Brzozowej i Lipowej w Trzebielu. – Dostaliśmy 3,6 mln złotych i mam nadzieję, że to wystarczy, by inwestycję przeprowadzić – mówi Tomasz Sokołowski, wójt Trzebiela.

Budowa wodociągu na ulicach w Trzebielu spowodowana jest tym, że w rejonie ulic Brzozowej i Lipowej gmina sprzedaje działki budowlane i musi doprowadzić wodę do budujących się mieszkańców.