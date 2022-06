W Publicznej Szkole Podstawowej w Tomaszowie przeprowadzono spotkanie dzieci z przedstawicielami służb mundurowych. Wydarzenie dotyczyło bezpieczeństwa uczniów podczas nadchodzących wakacji.

Do końca roku szkolnego pozostało już kilkanaście dni. Wówczas lubuskie dzieci i młodzież rozpoczną letni odpoczynek. – Aby był to bezpieczny czas postanowiliśmy zorganizować spotkanie z policją, strażą pożarną i innymi służbami – mówi dyrektorka tomaszowskiej placówki, Ewa Wołczek – Bury:

– Każdego roku niestety woda zbiera tragiczne żniwo. Warto więc mieć na uwadze to, że strzeżone kąpieliska, to większe bezpieczeństwo. Brawura za kierownicą, to także zagrożenie – mówi młodszy brygadier Paweł Grzymała:

Do akcji włączyli się także funkcjonariusze powiatowej policji. – Przypominamy o wszystkim, co wiąże się z bezpieczną podróżą poza granice kraju – podkreśla porucznik Monika Karandys – Kazalska z placówki Straży Granicznej w Tuplicach.:

Uczniowie szkoły przyznają, że takie spotkania na pewno wyczulą ich na sytuacja mogące prowokować sytuacje niebezpieczne:

Dodajmy, że ostatni dzwonek w lubuskich szkołach zabrzmi 24 czerwca.