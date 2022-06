Prezes PiS Jarosław Kaczyński rozpoczął w środę objazd kraju. W Sochaczewie odpowiadał na pytania o wejściu do strefy euro, utrzymaniu programów społecznych, a także o opozycji i prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim.

Podczas sobotniej konwencji PiS w podwarszawskich Markach prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział mobilizację i objazd polityków po kraju. Sam w środę odwiedził Sochaczew, który był pierwszym punktem w jego objazdach.

Na spotkaniu z mieszkańcami mówił m.in. o wojnie na Ukrainie, walce z pandemią koronawirusa, pluralizmie w mediach, jak też o walce z inflacją i rosnącymi cenami węgla.

W sali Hotelu Chopin wypełnionej do ostatniego krzesła prezes PiS odpowiadał też na pytania mieszkańców. Wśród nich pojawiło się pytanie o powrót do polskiej polityki lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który próbuje jednoczyć opozycję, a ta – według sondaży – może liczyć na lepszy wynik w wyborach niż PiS.

Z kolei w ocenie Kaczyńskiego „wydaje się, że on (Donald Tusk) już jest w tej chwili obciążeniem dla opozycji”. W ocenie lidera PiS po powrocie do polityki krajowej Donald Tusk „ma szereg sprzecznych wypowiedzi” i – jak wyraził się Kaczyński – raz kłania się katolikom, a raz lewicy. „To nie ma żadnego ładu i składu. To jest taka szarpanina” – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się także do słów wiceszefa PO i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z wywiadu dla Onetu. Zapytany przed jednego z prowadzących, czy w młodości był bawidamkiem stwierdził, że był „dupiarzem”, a nie bawidamkiem. We wtorek polityk Platformy przeprosił za użycie tego wyrażenia.

„Nie znałem tego słowa” – powiedział Kaczyński. „73 lata mam i nie znałem tego słowa” – dodał.

Jak powiedział, Trzaskowski byłby „niewątpliwie niebezpieczniejszy jako przywódca”. „Jakie ma kwalifikacje, to widać w mieście, ale ludzie często nie zwracają na to uwagi” – powiedział i podkreślił, że w wyborach prezydenckich Andrzej Duda wygrał z politykiem PO po trudnej walce.

Wśród pytań pojawiło się też dotyczące utrzymania przez rząd programów społecznych i 13. emerytur w sytuacji wojny na Ukrainie i kryzysu po pandemii Covid-19. „(Rząd) utrzyma 500 plus, utrzyma 13. emeryturę, będzie też i 14 emerytura” – zapowiedział. „Trzeba w końcu emerytów, którzy chyba najbardziej cierpią na inflacji, trzeba ich podtrzymywać” – dodał.

Kaczyński był także pytany o przyjęcie przez Polskę waluty euro w perspektywie najbliższych lat. „To się nam po prostu nie opłaca, natomiast opłaca się innym, a w szczególności opłaca się Niemcom” – przekonywał. W jego ocenie euro służy tylko najsilniejszym państwom.