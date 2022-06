Przebudowa ulicy Bohaterów Getta w Żarach, wraz z ulicami przyległymi nie otrzymała dofinansowania z puli wojewody. Znalazła się na liście rezerwowej, ale nie trzeba było długo czekać, by wskoczyła na listę premiowaną środkami rządowymi. – Dostaniemy 3,6 mln złotych na remont ważnej ulicy, którą wjeżdża się do Żar od strony Żagania – informuje Danuta Madej, burmistrz Żar.

Dodajmy, że to ostatnia ulica wlotowa do Żar, która nie jest jeszcze wyremontowana. Pozostałe trasy wjazdowe do miasta mają już nowe nawierzchnie.