W sobotę w meczu 32 kolejki grupy III trzeciej ligi piłkarze Cariny Gubin podejmą u siebie Lechię Zielona Góra.

Gospodarze znajdują się na 15 miejscu w tabeli, mają 35 punktów, czyli tyle co znajdujący się za ich plecami Piast Żmigród, otwierający strefę spadkową. Do końca sezonu 3 mecze, więc widmo spadku dla Cariny wciąż jest realne. Zauważa to trener zespołu Grzegorz Kopernicki:

Lechia nad strefą spadkową ma 4 punkty przewagi. Wygrana w Gubinie wyraźnie oddali ją od zielonogórskiego klubu – zaznacza bramkarz i kapitan Wojciech Fabisiak:

Mecz w sobotę w Gubinie o godz. 17. Transmisja w Radiu Zachód.