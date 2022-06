„Sobota z jedynką” to festyn rodzinny, jaki co roku organizuje Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie. Sobotnia impreza, 4 czerwca, połączona zostanie z gminnym Dniem Dziecka. – Będzie wiele atrakcji dla całych rodzin z gminy Wschowa – powiedział Maciej Grabianowski, dyrektor szkoły.

Początek festynu w samo południe.