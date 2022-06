Gmina Żagań otrzymała ponad 9 milionów złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację planowanych zadań.

Samorząd zabiegał o dofinansowanie do trzech inwestycji. – Udało nam się zrealizować pierwszy krok do ich realizacji. To pomoc, bez której nie udźwignęlibyśmy wyzwania sami. Dzięki tym środkom wybudujemy drogę łączącą Starą Kopernię z Tomaszowem – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Otrzymaliśmy dofinansowanie, o jakie wnioskowaliśmy. Dzięki temu rozbudujemy także bazę dawnego zakładu komunalnego w Dzietrzychowicach – podkreśla wójt Ochrymczuk:

Dodajmy, że gmina dołoży do tych inwestycji od 5 do 15 procent całości szacowanych kwot realizowanych zadań.