Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie otrzymała dziś imię „Polskich Olimpijczyków”. W głosowaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele oraz rodzice. Placówka otrzymała dziś także nowy sztandar. – To jest wielki dzień dla naszej placówki, do którego przygotowania trwały wiele miesięcy – powiedział dyrektor Maciej Grabianowski.

W najbliższą sobotę, na terenie wschowskiej jedynki, odbędzie się gminny dzień dziecka.