Po dwutygodniowej przerwie żużlowcy wracają do ekstraligowych zmagań.

Jutro w Gorzowie Wlkp. zespół Moje Bermudy Stali podejmie drużynę Arged Malesa z Ostrowa Wlkp.

W gorzowskiej drużynie po raz pierwszy w rozgrywkach o ekstraligowe punkty pojawi się Oskar Hurysz, który z dobrej strony prezentował się w ostatnich zawodach dla juniorów i lidze U-24. Walka na najwyższym szczeblu rozgrywek to jednak nie to samo co zawody młodzieżowe – zauważa trener gorzowskiej drużyny Stanisław Chomski.

Gorzowianie już choćby z racji wyższego miejsca w tabeli są faworytami jutrzejszego pojedynku. Na dodatek w ostrowskim teamie prowadzonym przez Mariusza Staszewskiego jest kilku żużlowców, którzy niezbyt dobrze znają gorzowski owal.

Z szacunkiem o rywalu, ale też i świadomy wartości drużyny Stali wypowiada się Anders Thomsen.

Mecz Moje Bermudy Stali z Arged Malesa Ostrów rozegrany zostanie na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp. Początek spotkania jutro o 18.30.