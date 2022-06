Uczniowie zielonogórskiej Budowlanki znów znaleźli się w gronie laureatów i finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W 45. edycji olimpiady odbywającej się w tym roku w Ostrowcu Świętokrzyskim uczniowie z Zielonej Góry zdobyli aż osiem tytułów finalisty i jeden laureata.

Jak podkreśla Agnieszka Tokarska – Osyczka, nauczycielka przedmiotów zawodowych, która przygotowywała ich do ogólnopolskiej rywalizacji, to wielki sukces, bo ta olimpiada nie należy do najłatwiejszych:

W gronie zielonogórskich laureatów 45. Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości znalazła się m.in. Oliwia Zagórowicz, która wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami przygotowała projekt parku przy Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze:

Z tytułu finalistki Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości cieszy się także Julia Łazdowska.

Jak mówi, przygotowania do finału zabrały jej dużo czasu, ale i tak było warto:

Dodajmy, że kolejne tytuły zdobyte na Olimpiadzie Wiedzy Technicznej i Wynalazczości to nie jedyne sukcesy uczniów zielonogórskiej Budowlanki. Równie dobrze zakończył się dla nich finałowy start w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Warszawie, skąd przywieźli dwa tytuły laureata i cztery tytuły finalisty.