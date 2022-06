Wschowa przystąpiła do ogólnopolskiego programu Gmina Przyjazna Seniorom. Stało się to dzięki podpisanemu porozumieniu ze Stowarzyszeniem MANKO. – Nasi seniorzy mają szanse na udział w ciekawych zajęciach – mówi Jolanta Awsiukiewicz pełnomocnik burmistrza do spraw seniorów.

Na razie trzystu mieszkańców gminy Wschowa posiada Ogólnopolską Kartę Seniora.