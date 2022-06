Czy można pomagać zwierzętom i w ogóle pomagać – bez uporządkowania siebie, bez poczucia własnej wartości za to z ogromnym ładunkiem emocji, które w chwilach dużego stresu przejmują nad nami kontrolę?

Iwona Gabor twierdzi, że nie – nie można. Powinno się najpierw przerobić własne traumy, przejść terapię – jeśli trzeba, uporządkować własne emocje i odzyskać poczucie własnej wartości, która nie będzie budowana na pomaganiu skrzywdzonym. Wtedy dopiero można pomagać.

– Powiem Pani, że sama w życiu byłam zmuszona nad tym bardzo pracować i udało mi się to zmienić w znacznym stopniu. Ale musiałam się do tego bardzo przyłożyć, ponieważ jest to niezgodne z moją naturą, taką wybuchową, reaktywną, która bardzo szybko reaguje. I wiedziałam, że muszę to w sobie wytłumić , dla dobra zwierząt – mówi psycholożka i prezes Fundacja Chata Zwierzaka.

Dlaczego zrezygnowała z zawodu psychologa? Czemu wybrała życie ze zwierzętami? Jak jej zdaniem wygląda dbanie o siebie? – opowie psycholog z zawodu, miłośniczka zwierząt z powołania – Iwona Gabor, prezeska Fundacji Chata Zwierzaka.

„Co w kocie piszczy”? Behawiorystka Małgorzata Biegańska-Hendryk, autorka bloga kocibehawioryzm.pl

Czy osoba z depresją jest w stanie zajmować się zwierzętami? Czy depresja to argument na „nie”? Jak można wspomagać się obecnością zwierząt i jednocześnie nie budować swojego poczucia własnej wartości na pomaganiu zwierzętom?

Behawiorystka podzieli się własnymi doświadczeniami oraz pochyli nad tematem terapii z udziałem zwierząt w naszym życiu.

„Opowieści dzikiej treści” – to spotkania z przyrodą i relacje w wypraw terenowych Piotra Dziełakowskiego – filmowca i miłośnika żurawi, który obecnie pracuje nad filmem o jelonku rogaczu.

Warto także rzucić okiem na przepiękny dokument Piotra: „50 cm życia” – film opowiadający o wyschniętym bagnie, które nawadniano przez 8 lat!

Emisja audycji 1 czerwca 2022r. od 20:05 do 22:00