Zbliżają się wakacje. Samorząd Jasienia już zastanawia się, jak przygotować ofertę dla młodych Ukraińców mieszkających w gminie, by czas wolny od nauki nie został zmarnowany. – Pracujemy nad organizacją wakacji dla najmłodszych Ukraińców. W planach są m.in. atrakcyjne wycieczki – mówi Andrzej Kamyszek, burmistrz Jasienia.

Andrzej Kamyszek zwraca też uwagę na odmienne uregulowania dotyczące wypoczynku. Dlatego apeluje do obywateli Ukrainy przebywających w gminie Jasień, by w przypadku chęci organizacji swoich imprez, zwracali się o wydanie zgody do urzędu miasta.