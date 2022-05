W tym tygodniu serujemy nowe utwory Grzegorza Hyżego i Lanbery, specjalną propozycję od YouNotUs z Bryską, zaskakującą piosenkę Anki z Mandaryną i an deser królową disco – Diana Ross w duecie z Tame Impala z soudntracku do kolejnej części przygód Minionów.

GRZEGORZ HYŻY Kochanie To Ja!

Piosenka kontynuuje kierunek muzyczny obrany przez artystę jeszcze przy utworze 'Król Nocy’ (aktualnie Złota Płyta za singiel). Charakteryzuje ją pulsujący beat i topline, który zostaje w głowie na długo. Warstwa tekstowa to z kolei nostalgiczne wspomnienie burzliwej miłosnej relacji, z którą, z pewnością, może utożsamić się wielu z nas.

LANBERRY Niedziela

Lanberry konsekwentnie prezentuje nowe single, które pokazują kolejne odsłony jej nowej, artystycznej drogi. Gdzie zmierza Lanberry i jaki cel sobie obrała? Odpowiedź znajdziecie w singlu 'Niedziela’, choć nie tylko jedna odpowiedź będzie poprawna.

– Bardzo chciałam puścić wodze fantazji w tym klipie i kiedy podczas tworzenia piosenki mieliśmy w głowie obrazek z klaunami, wiedziałam, że ten motyw musi trafić do klipu. Para klaunów, momentami w zatęchłej scenerii niedzieli, obrazuje stan relacji. Relacji, w której każdej ze stron jest już wszystko jedno, wszystko dzieje się niemal mechanicznie, bez emocji i według schematu. Klaun z założenia ma bawić, a nierzadko przeraża – i tak jest też z tym związkiem, „trochę śmiech przez łzy.

’Niedziela’ to kolejny po 'Niewygodnie’ i 'Nocnym Expressie’ utwór zapowiadający nowy album Artystki, który ukaże się na przełomie roku 2022 i 2023.

ANKA; MANDARYNA Od Nowa

Najnowszy singiel i teledysk projektu Anka, zapowiadający album, który ukaże się jesienią. Tekst do utworu 'Od Nowa’ napisał Robert Kurpisz, który od dawna współpracuje z Anną Świątczak. U boku Ani pojawia się … Mandaryna!

Wiele wskazuje na to, że Artystki nie postawiły jeszcze kropki nad 'i’ i stworzą kolejny wspólny projekt. Ostatnio bowiem spędzają dużo czasu ze sobą. Kiedy młodsza córka Anny uczy się w szkole tańca, wokalistki w tym czasie piją kawę.

– Cieszę się, że to mimo wszystko projekt muzyczny, a warstwa wizualna jest tylko dopełnieniem w postaci pazura. Dla mnie jest to otwarcie nowych drzwi, a przez to, że mamy bardzo podobne poczucie humoru, lubimy podobne rzeczy, to mam nadzieję, że gdzieś, kiedyś będziemy miały razem coś do zaproponowania – przyznała Mandaryna.

YOUNOTUS; BRYSKA Samba

’Samba’ to numer, który od razu na myśl przywodzi słoneczną Brazylię. A dzięki wstawce z bryską samba przenosi się do nas, nad Wisłę. Artyści spotkali się podczas campu songwritingowego w Berlinie i od razu poczuli do siebie muzyczną miętę. Kilka dni później bryska dograła swój wokal do stworzonego wcześniej przez duet utworu i tak powstała 'Samba’ – numer, od którego nie sposób się uwolnić!

Piosenka bazuje na kultowej melodii z 'Samba de Janeiro’ Bellini, której Artyści nadali jednak zupełnie nowy charakter. Ten taneczno-popowy utwór idealnie oddaje uczucie letniego podekscytowania, dobrej zabawy oraz delikatnej, wakacyjnej nostalgii.

?

DIANA ROSS; TAME IMPALA Turn Up The Sunshine

Diana Ross i Tame Impala przedstawiają radosny, taneczny singiel 'Turn Up The Sunshine’ promujący animację 'Minionki: Wejście Gru’. Ścieżkę muzyczną do filmu wyprodukował zdobywca Grammy, Jack Antonoff. Premiera wydawnictwa oraz animacji w kinach jest zaplanowana na 1 lipca.

Ścieżka muzyczna to hołd dla funku, disco, soulu i największych przebojów lat 70. złożony przez najlepszych współczesnych twórców – od nowej wersji 'Funkytown’ (z repertuaru Lipps Inc.) w wykonaniu St. Vincent, przez interpretację 'Dance To The Music’ (Sly and The Family Stone) przygotowaną przez H.E.R. oraz cover 'Instant Karma!’ (John Lennon) w wersji Bleachers po Phoebe Bridgers biorąc na warsztat 'Goodbye To Love’ The Carpenters. Oczywiście, na płycie nie zabrakło Minionków, którzy zmierzyli się z piosenką 'Cecilia’ duetu Simon & Garfunkel.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.