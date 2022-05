W całej Polsce trwają egzaminy uczniów klas ósmych. Przystąpiło do niego pół miliona młodzieży. Po języku polskim dziś przyszedł czas na matematykę.

W Publicznej Szkole Podstawowej numer 1 w Żaganiu z królową nauk mierzyło się 70 młodych ludzi. Mimo, że nie można tu oblać, to wynik pójdzie za uczniem. Od tego zależeć będzie do jakiej szkoły trafią absolwenci podstawówki. – Trzymamy kciuki za naszą młodzież. To dla nich ostatnia prosta – mówi dyrektor szkoły Małgorzata Kalinowska:

– Mamy również uczniów klas ósmych pochodzących z Ukrainy. Za nich także trzymamy kciuki – zaznacza dyrektor Kalinowska:

Sami uczniowie przyznają, że egzaminy są przepustką do wyboru kolejnej szkoły – Jest lekki stres, ale będzie dobrze – dodają:

Dodajmy, że ostatni egzamin uczniów jutro. Będzie to język obcy nowożytny.