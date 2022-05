Akademia im. Jakuba z Paradyża chce poszerzyć ofertę studiów o nowy kierunek. Medycyna laboratoryjna ma być kolejną po pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym specjalnością związaną z ochroną zdrowia.

List intencyjny w tej sprawie podpisała rektor gorzowskiej Akademii, prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.



Po 5-letnich jednolitych studiach magisterskich absolwenci otrzymują prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. To bardzo dynamiczny obszar medycyny, który potrzebuje wykwalifikowanych kadr – mówi prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Alina Niewiadomska:



Jak zaznaczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Wojciech Murdzek – badania laboratoryjne to podstawa postawienia trafnej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia.



Utworzenie kierunku medycyna laboratoryjna na gorzowskiej Akademii zaproponował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Bromber.



Utworzenie i rozwój kierunków medycznych w Akademii im. Jakuba z Paradyża to dobry krok w przyszłość – ocenia europoseł Elżbieta Rafalska.



Kierunek medycyna laboratoryjna ma zostać uruchomiony na gorzowskiej Akademii w przyszłym roku.

