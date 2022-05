Gośćmi audycji są: wójt Deszczna Paweł Tymszan, burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder.

Co powinna zawierać strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa? Co z pieniędzmi na ZIT-y? Spytamy także o kondycje budżetów obu samorządów i przygotowania do sezonu letniego: