Kilkunastu seniorów z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku skorzystało dziś z zaproszenia NFZ i sprawdziło swój stan zdrowia w tzw. kiosku profilaktycznym.

Urządzenie stoi przy wejściu do siedziby Funduszu w Zielonej Górze. Można się w nim zbadać samodzielnie, wykonując polecenia wirtualnego przewodnika lub skorzystać z pomocy pracownika NFZ.

Tomasz Migacz z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia podkreśla, że to jeden z elementów promocji badań profilaktycznych wśród Lubuszan.

– Dziś zachęcamy do tego seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – dodaje:

Słuchaczki ZUTW, które skorzystały dziś z zaproszenia NFZ i przebadały się w kiosku profilaktycznym, mówią, że to bardzo dobra akcja:

Tomasz Kremer, lekarz biorący udział w dzisiejszej akcji, zaznacza, ze tego typu badania profilaktyczne powinniśmy wykonywać co najmniej raz do roku, a najlepiej co kilka miesięcy.

Jego zdaniem, warto o tym pamiętać, bo w wielu przypadkach może nam to uratować życie:

Dodajmy, że z kiosku profilaktycznego w holu lubuskiego oddziału NFZ można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Natomiast akcja z seniorami z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powtórzona też zostanie jeszcze jutro.