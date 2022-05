Rachunki dostarczane przez Pocztę Polską od Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji docierają z dużym opóźnieniem.



Wielokrotnie słuchacze oraz sam ZWiK informował nas o problemach z dostarczaniem rachunków przez Pocztę Polską. Związane jest to z brakami kadrowymi u pocztowców. Jak udało nam się dowiedzieć zielonogórskie wodociągi wkrótce rozpoczną dostarczanie faktur we własnym zakresie, zatrudniając do tego specjalnych pracowników.

– Dodatkowo mieszkańcy mogą skorzystać z platformy internetowej – mówi Monika Turzańska z zielonogórskich wodociągów:

– To dobre rozwiązania – mówią mieszkańcy, z którymi dziś rozmawialiśmy:

Dodatkowo termin płatności na fakturach zielonogórskich wodociągów został wydłużony do 21 dni.