Karty rowerowe dla ukraińskich dzieci. Na taki pomysł wpadły władze w Krośnie Odrzańskim. W tej gminie przebywa około 400 uchodźców ukraińskich, w tym 80 to dzieci i młodzież zapisana do krośnieńskich szkół i przedszkoli. – Uznaliśmy, że przede wszystkim najmłodszych trzeba wyposażyć w rowery, a co za tym idzie – w karty rowerowe – tłumaczy Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Obecnie trwają zapisy chętnych. Jeśli zbierze się odpowiednia grupa to kurs rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu.