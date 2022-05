112 uczestników z 6 kontynentów i aż 28 krajów zakwalifikowało się do 11. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-11 czerwca 2022 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Dyrektor Konkursu Beata Klatka poinformowała na konferencji prasowej, że najliczniejsza jest reprezentacja z Polski, a tuż za nią z Ukrainy.

„Nie będzie śpiewaków z Rosji. Mieliśmy w tym roku bardzo dużo zgłoszeń z Rosji, co oczywiście traktowaliśmy jako duży sukces, bo liczba zgłoszeń była rekordowa, a zwyciężczynią ostatniego konkursu była Rosjanka Maria Motyłygina. Tak się złożyło, że wojna wybuchła w trakcie przesłuchiwania nagrań i podjęliśmy decyzję, po konsultacji z ministerstwem kultury o wykluczeniu rosyjskich śpiewaków z konkursu”

– powiedziała Beata Klatka.

Dodała, że ta decyzja nie dotyczyła śpiewaków białoruskich, bo tak się złożyło, że nikt z przedstawicieli Białorusi nie zakwalifikował się do konkursu. Wybrano do niego natomiast 23 śpiewaków z Ukrainy. Beata Klatka zapewniła, że organizatorzy starają się im pomóc w przyjeździe do Polski i przygotowaniu się do występów.

„Większość spośród śpiewaków, którzy zakwalifikowali się do konkursu jest już poza granicami Ukrainy. W przypadków dwóch panów pisaliśmy specjalne pisma, aby mogli wydostać się z kraju mimo dekretu o powszechnej mobilizacji wojskowej. Jeden z nich jest już w Polsce. Mam nadzieję, że i drugiemu z nich uda się również wziąć udział w konkursie”

– powiedziała Beata Klatka.

Dodała, że wokalistom z Ukrainy w razie potrzeby zapewnione zostaną sale do ćwiczeń. W tym roku do konkursu, który obchodzi swoje 30-lecie, zgłosiła się rekordowa liczba 430 kandydatów.

Jurorka, śpiewaczka Izabela Kłosińska podkreśliła, że to wielka promocja polskiej kultury.

„Do tej pory konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, ale rekordowa liczba zgłoszeń do tegorocznego konkursu, świadczy o tym, że ten konkurs zyskuje na prestiżu. Promujemy polską muzykę i poznajemy młodych, wspaniałych śpiewaków, którzy bardzo często po naszym konkursie rozpoczynają wielką karierę”

– powiedziała Izabela Kłosińska.

Prestiż Konkursu został potwierdzony przyjęciem go w 2019 roku do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych. Poza repertuarem światowym, podczas przesłuchań uczestnicy wykonają dwa polskie utwory, a finałowej rundzie towarzyszyć będzie koncert pieśni polskich kompozytorów w wykonaniu laureatów 9. edycji Konkursu – kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego i pianisty Michała Biela.

Źródło: PAP/IAR/mpo