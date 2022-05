Funkcjonariusze celno – skarbowi i policjanci zlikwidowali kolejny salon z grami hazardowymi.

Tym razem działający nielegalnie punkt wykryto w Żaganiu. Jak mówi Beata Downar – Zapolska z Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, znajdowało się w nim osiem automatów do gier hazardowych, na których działanie nie było żadnego zezwolenia:

Jak podkreśla Beata Downar – Zapolska, przed zarekwirowaniem automatów do gier, funkcjonariusze upewnili się, że służyły one do nielegalnej działalności hazardowej.

– Teraz odpowiedzialne za to osoby muszą się liczyć z surowymi konsekwencjami – dodaje:

Dodajmy, że – oprócz kary grzywny – za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi też kara więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Lubuski Urząd Skarbowy i prokuratura.