W Rybniku rozegrano pierwszą rundę Indywidualnego Pucharu Polski w mini żużlu.

Zawody zakończyły się sukcesem reprezentantów GUKS Speedway Wawrów. Najlepszy okazał się Kewin Nycz, a na drugim stopniu podium stanął Filip Bęczkowski.

Mówi trener GUKS Speedway Wawrów Paweł Parys:

Wyniki:

1. Kewin Nycz (Just Fun GUKS Speedway Wawrów) – 14 (3,3,2,3,3)

2. Filip Bęczkowski (Just Fun GUKS Speedway Wawrów) – 13 (3,2,3,3,2)

3. Oskar Funtowicz (BTŻ Polonia Bydgoszcz) – 11 (1,3,3,3,1)

…

6. Maksymilian Kostera (Just Fun GUKS Speedway Wawrów) – 11 (2,2,3,2,2)