Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział, że proces legislacyjny dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie budzi niepokoju w Brukseli. Jak mówił, jest zadowolenie, że prace się rozpoczęły i trwają.

Dziś rząd zajmował się między innymi stanem realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Polska przedstawiła Komisji Europejskiej swój plan w ubiegłym roku. Jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Komisja domaga się likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądy Najwyższego. W Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem w tej sprawie. Podczas konferencji prasowej minister Buda był pytany o postęp negocjacji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Nie wskazał jednak konkretnej daty ewentualnego uruchomienia pieniędzy.

Minister Waldemar Buda powiedział, że za wiele terminów już padało, by zobowiązać się do konkretnych dat, tym bardziej, że nie zależy to od polskiego rządu. „Tutaj musi być porozumienie. Guzik porozumienia w tym przypadku wciska Komisja Europejska” – zaznaczył.

Prezydencki projekt zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia w stan spoczynku lub do innej izby. W jej miejsce miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

Jutro zaplanowano kolejne spotkanie z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

W ramach polityki spójności na lata 2021 -2027 mamy do dyspozycji 76 miliardów euro. Z KPO wnioskujemy o blisko 24 miliardy w ramach grantów i o 11 i pół miliarda euro z części pożyczkowej.