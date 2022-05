Świąteczny przedłużony weekend już za nami. Obchodziliśmy Święto Pracy, Dzień Flagi i kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tych okazji odbywały się capstrzyki, pochody, manifestacje patriotyczne, pikniki wojskowe, odznaczanie osób zasłużonych dla Polski.

Ważne przemówienie odnoszące się do wspólnej historii narodów: Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Estonii i do wspólnego potencjału współpracy wygłosił prezydent RP Andrzej Duda. Ten ciąg świąt państwowych był również okazją do ich rodzinnego obchodzenia.

W dzisiejszym Otwartym Mikrofonie pytamy; Jak spędzaliśmy świąteczne dni 1,2, i 3 Maja? Pyta Adam Ruszczyński

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.