Mieszkańcy Szprotawy pracowali społecznie przy wejściu do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego “Park Słowiański”. Na początku pozbierano śmieci, skupione głównie w okolicach ławek. Następnie odtworzono krawędzie głównej alei, wiodącej do bramy zespołu. Przy tym gruntownie uprzątnięto schody od strony kładki przez Bóbr. Odmalowano także najbliższe ławki i nadpalony kosz na śmieci. A na koniec usunięto gałęzie i konary – pamiątki po ostatnich wichurach, które bądź co bądź psuły estetykę wejścia do parku.

Efekt końcowy prac robi wrażenie. Tak niewiele potrzeba, by było ładnie. Resztę robi już sama przyroda. Naszą akcją chcieliśmy też wesprzeć służby komunalne, bo Szprotawa parkami stoi i nie sposób ich ogarnąć przy tak nagminnym wandalizmie – komentuje Maciej Boryna, koordynator prac.

– Serdecznie dziękuję uczestnikom akcji. Takie działania to dowód, że nasi mieszkańcy czują się prawdziwymi gospodarzami miasta. A wandali i śmieciarzy będziemy coraz usilniej edukować, ścigać i zgłaszać do ukarania – przekazał burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik.

Park Słowiański rozpościera się w pradolinie Bobru pomiędzy Szprotawą, Polkowiczkami a Iławą. Ze względu na swoje walory już przed wojną funkcjonował na prawach rezerwatu przyrody. Na jego terenie znajdują się archeologiczne relikty po starożytnych Bobrzanach, jak np. Gród Chrobry.