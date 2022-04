Wrota geoparku – to program inwestycyjno-społeczny realizowany w gminie Trzebiel. Jego zadaniem jest rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie, na terenie której swój początek bierze Geopark Łuk Mużakowa. Szczególnie ważna w tym projekcie jest miejscowość Nowe Czaple, bo to tuż obok niej znajduje się początek szlaku turystycznego – Dawna Kopalnia Babina. – Złożyliśmy projekt i chcemy rozbudować w Nowych Czaplach infrastrukturę. To ma być parking, wiata turystyczna, coś, co zatrzyma na chwilę lub dłużej turystów – tłumaczy Justyna Mazur-Franczak, sekretarz gminy Trzebiel.

Na ten cel gmina Trzebiel otrzymała dofinansowanie z PROW, poprzez LGD Grupa Łużycka.