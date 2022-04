Dziś w audycji:

– Kolej Plus. Tylko jeden projekt zyskał rządowe dofinansowanie. Czy można zdobyć było więcej?

– Północna obwodnica Gorzowa nie została wpisana do Regionalnego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Radni Gorzowa uważają, że to skandal i nierówne traktowanie

– Co dalej ze sprawą zielonogórskiego Medyka?

Gośćmi audycji będą radni sejmiku:

Aleksandra Mrozek – Samorządowe Lubuskie (Studio ZG)

Zbigniew Kołodziej – Polskie Stronnictwo Ludowe (Studio ZG)

Mirosław Marcinkiewicz – Platforma Obywatelska (Studio GW)

Kazimierz Łatwiński – Prawo i Sprawiedliwość (telefonicznie)