Władze Zbąszynka i Nowego Szpitala w Świebodzinie pracują nad rozwiązaniem problemu, jakim jest brak niektórych poradni specjalistycznych. By otrzymać fachową poradę mieszkańcy Zbąszynka muszą niekiedy pojechać do Świebodzina. Tak jest choćby z ortopedią, której w Zbąszynku nie ma. – Problem jest nam znany i z władzami Zbąszynka staramy się go rozwiązać – mówi Wiesława Cieplicka, prezes zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie.

Prezes Wiesława Cieplicka podkreśla, że problem jest do rozwiązania, a nie bez znaczenia jest tu również poparcie władz Zbąszynka i rady miejskiej.