To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat na pograniczu lubusko-brandenburskim. Od 8 do 10 maja, z okazji Dnia Europy, we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach, odbędzie się Forum Miast Europejskich. Tytuł spotkań to „Ambiwalencje transformacji. Jak rozwijają się ludzie i społeczeństwa w wyniku zmian i rozłamów?” – Organizatorami są miasta Frankfurt i Słubice oraz Uniwersytet Europejski Viadrina, a spodziewamy się, że udział w Forum Miast Europejskich weźmie ok. 200 uczestników z Dwumiasta i regionu po obu stronach Odry, jak również około 50 gości z połowy Europy – mówi Sören Bollmann, kierownik Słubicko-frankfurckiego Centrum Kooperacji.

Forum Miast Europejskich jest objęte patronatem Annaleny Baerbock, minister spraw zagranicznych RFN oraz Dietmara Woidke, premiera Brandenburgii.