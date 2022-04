Dobiega końca czas składania deklaracji podatkowych. Każdego roku z tego tytułu do samorządów wpływają kwoty, które zwiększają ich roczny budżet. Z myślą o tym gmina Lipinki Łużyckie prosi mieszkańców, aby w rocznym zeznaniu zaznaczać rubrykę zamieszkania.

Do końca kwietnia należy złożyć do urzędu skarbowego roczne zeznanie podatkowe. Wiele osób robi to na ostatnią chwilę. Jak mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz, pieniądze wpływające do budżetu to kwota, którą gmina inwestuje w to, aby mieszkańcom żyło się lepiej:

– Aby mieć wpływ na rozwój gminy wystarczy naprawdę niewiele – dodaje Małgorzata Brzyśkiewicz:

Dodajmy, że gmina Lipinki Łużyckie liczy około 3 tysiące 300 mieszkańców.