Jedna osoba podtruła się dymem w wyniku pożaru w jednym z bloków przy ulicy Władysława IV w Zielonej Górze.

Mężczyzna nie wymagał transportu do szpitala. Znajdował się pod wpływem alkoholu. Najprawdopodobniej to on jest sprawcą zdarzenia. Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik PSP w Zielonej Górze:

Pożar który został zgłoszony dziś około godziny 13:30 ugasiły 3 zastępy straży pożarnej.