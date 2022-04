W Rzymie pod Koloseum, jednym z najliczniej odwiedzanych zabytków świata, z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego stanął przywieziony z Polski dwustronny billboard zwracając uwagę na tragedię Ukrainy.

W uroczystości inauguracyjnej wzięła udział ambasador RP we Włoszech pani Anna Maria Anders.

Na jednej stronie billboardu obok fotografii dziecka widnieje napis po włosku: „Powstrzymać natychmiast rosyjską masakrę na Ukrainie”.

Na drugiej – „Olej splamiony krwią finansuje rosyjskie ludobójstwo na Ukrainie. Stop dla rosyjskiej ropy”.

Ambasador Anders powiedziała, że billboard nieprzypadkowo stanął pod Koloseum, które było również miejscem cierpienia.

„To jest apel, żeby zwrócić uwagę na to, co się dzieje na Ukrainie, że to jest ludobójstwo, że to jest przeciw dzieciom i cywilom. Naprawdę coś tragicznego. To jest równocześnie apel o zwiększenie sankcji”.