Wędkarze i harcerze to pierwsze grupy, które dziś rano stawiły się na plaży miejskiej przy Admirze by posprzątać brzegi Warty. W ten sposób gorzowianie biorą udział w VIII edycji akcji organizowanej przez poznańską fundację Ratuj Ryby. Cel to oczyszczenie brzegów rzeki od jej źródła do ujścia. Mówi koordynator akcji Tomasz Wojdat:



Najliczniejszą grupą wolontariuszy są dziś harcerze, a wśród nich są Kornelia i Nikola z 7 Gorzowskiej Drużyny Wędrowniczek „Laniakea”



Akcję aktywnie wspiera miejska spółka Inneko, która przekazała uczestnikom worki i podstawili cztery kontenery. Podczas ubiegłorocznej akcji, z brzegów Warty udało się zebrać około 4 ton śmieci.