Wierni prawosławni obchodzą dziś święto Zmartwychwstania Chrystusa. Z tej okazji, Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zorganizował „Dzień Dobra”.

Na placu przy zielonogórskiej filharmonii przygotowano event charytatywno-społeczny w trakcie którego odbyło się spotkanie wielkanocne z uchodźcami z Ukrainy. Dla uczestników przyszykowano posiłek oraz atrakcje dla najmłodszych.

– Jestem wzruszona wszystkim co tu się dzieje – podkreślała Ilona, obywatelka Ukrainy obecna na wydarzeniu:

TŁUMACZENIE:

Ja teraz, gdy przyjechałam do Zielonej Góry, to naprawdę zrozumiałam, jak ważna emocjonalnie jest taka miłość. Dostajemy nie tylko jedzenie i rzeczy potrzebne do życia, ale po prostu taką miłość. Jesteśmy jak jedna rodzina. Kiedy przed Zieloną Górą mieszkałam w innym mieście, to bardzo chciałam wracać do domu i płakałam, bo nic nie miałam, a tutaj są naprawdę bardzo dobrzy ludzie.

– Jest to dla nas szczególny dzień i wielkie przeżycie – dodawał Roman, obywatel Ukrainy:

TŁUMACZENIE:

To jest bardzo piękne i potrzebne. Ci ludzie, którzy tutaj przyszli świętować, oni będą to długo pamiętać. To jest ich święto, które mają głęboko w sercu i tego nigdy nie zapomną. Jesteśmy wdzięczni Bogu i wam Polakom za to jak pomagacie, jak nas przyjmujecie, oferujecie pomoc i wszystko co potrzebujemy, mieszkania, jedzenie, pracę i szkołę.

– Zielonogórzanie imponują życzliwością – zaznacza Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, w Urzędzie Miasta Zielona Góra:

– To piękny pokaz solidarności i wsparcia – informuje Ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

Wydarzenie zakończy się około godziny 14.