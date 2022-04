Koszykarze Zastalu Fatto Developer Zielona Góra wygrali ćwierćfinałowy turniej mistrzostw Polski U-15. W ostatnim meczu zielonogorzanie pokonali Spójnię Stargard 74:60. Pierwsza kwarta należała do Spójni, która zwyciężyła 23:19. W drugiej Zastal wygrał 13:10, ale do przerwy minimalnie lepsi byli goście, którzy prowadzili 33:32. W trzeciej kwarcie zielonogórzanie pokonali rywala 20:15, a w czwartej 22:12. Zespół zielonogórski z pierwszego miejsca awansował do czołowej szesnastki drużyn w Polsce do lat 15: