Brytyjski wywiad wojskowy twierdzi, że ukraińskie wojska odparły w tym tygodniu wiele rosyjskich ataków w Donbasie.

W codziennym raporcie opublikowanym na Twitterze, brytyjskie ministerstwo obrony napisało, że co prawda Rosjanom udało się przejąć kontrolę nad kolejnymi, niewielkimi obszarami na wschodzie Ukrainy, jednak ukraińskie wojska stawiały silny opór na wszystkich frontach i zadał przeciwnikowi duże straty.

– przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/tFb39zzDtn

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lZE8s05wuX

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2022