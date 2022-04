W najbliższy piątek w żarskim Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego przeprowadzony zostanie kolejny konkurs w ramach 7 Turnieju Wiedzy Historycznej.

Sprawdzenie wiedzy uczestników podzielono na dwie grupy. Swoich sił spróbują uczniowie szkół podstawowych, jak i młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Jak mówi dyrektor placówki Małgorzata Cegielska, temat edycji jest ciekawy, bowiem dotyczy mitów:

– Każda szkoła z powiatu żarskiego może zgłosić maksymalnie czworo uczestników – podkreśla szefowa muzeum:

Dodajmy, że zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do dziś do godziny 16.00.