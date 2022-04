Po raz pierwszy w historii do półfinału Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego awansowali piłkarze Meprozetu Stare Kurowo, po tym jak pokonali u siebie innego czwartoligowca, rezerwy Lechii Zielona Góra 1:0. Zwycięskiego gola dla gospodarzy zdobył w 20 minucie Jakub Krok-Adamski a drugi zespół Lechii choć przeważał momentami bardzo wyraźnie, to nie był w stanie choćby doprowadzić do dogrywki: