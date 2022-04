Poznaliśmy rozstrzygnięcia rządowego programu Kolej Plus. W sumie spośród 47 projektów złożonych w skali całego kraju do II etapu Kolej Plus, ostatecznie PKP PLK SA wybrały 34 projekty. Wśród nich jest jeden z województwa lubuskiego. Chodzi o połączenie Lubska z Bieniowem. – Cieszymy się ogromnie, bo od wielu lat walczymy o powrót pociągów do naszego miasta – mówi Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zakresie wspólnej ich realizacji – czytamy w rządowym komunikacie.

– Radość niesłychana, po wielu latach kolej pasażerska wraca do Lubska. To przejdzie do historii Lubska – mówi Robert Kotowski, prezes Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld”.

Niestety, do drugiego etapu programu Kolej Plus nie został zakwalifikowany drugi z projektów lubuskich. Przewidywał on reaktywację kolei ze Skwierzyny do Międzychodu, przez Przytoczną.