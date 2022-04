Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza na kolejne wydarzenie przygotowane z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 100-lecia istnienia tej placówki. Tym razem w ramach cyklu „Arcydzieła polskiego malarstwa” zostanie zaprezentowane dzieło Józefa Simmlera „Pożegnanie Wacława z Marią” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Jak poinformowała rzeczniczka Muzeum Ziemi Lubuskiej Alicja Błażyńska, pokazowi będzie towarzyszyła prelekcja dr. Arkadiusza Krawczyka dotycząca dzieła i jego wybitnego twórcy. Obraz będzie można oglądać w środę (20 kwietnia br.) tylko przez trzy godziny (17.00–20.00), w sali Witrażowej muzeum.

Józef Simmler (1823–1868) był współzałożycielem Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzył głównie obrazy historyczne, religijne oraz portrety. Pochodził z zamożnej, mieszczańskiej rodziny.

W 1841 r. wyjechał na studia do Drezna. Następnie przeniósł się do Monachium, a potem do Paryża, gdzie pobierał tam nauki u Paula Delaroche’a, który znacząco wpłynął na ukształtowanie jego stylu artystycznego. Prawdopodobnie to dzięki niemu polski artysta zainteresował się malarstwem historycznym.

Wpływ Delaroche’a jest widoczny m.in. w najbardziej znanym obrazie Simmlera „Śmierć Barbary Radziwiłłówny” z 1860 r. Dzięki temu dziełu malarz został okrzyknięty „romantykiem-historykiem”, a twórczość Simmlera szybko znalazła wielu miłośników. Artysta cieszył się uznaniem, a szczególną popularność przyniosły mu portrety. Ceniono jego perfekcję i dbałość o szczegóły.

Muzeum w Zielonej Górze (ówczesnym Grünbergu) utworzono w 1922 r. W ciągu stu lat placówka działała w różnych lokalizacjach i miała różny charakter. Z małego, prowincjonalnego, niemieckiego Heimatmuseum, z biegiem lat stało się instytucją o bogatych zbiorach historycznych i artystycznych, obejmujących ponad 17 tys. eksponatów.